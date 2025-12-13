Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima Actual

Este sábado en Tierra Del Fuego, se anticipa un comienzo de jornada con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los -0.6°C, ascendiendo hacia los 2.9°C como máxima. La humedad será notoria, alcanzando niveles cercanos al 98%, y se espera que las ráfagas de viento se mantengan con una velocidad máxima de hasta 17 km/h, creando un ambiente fresco y con pocas probabilidades de precipitación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Conforme avanza la tarde, el cielo continuará presentando intervalos nubosos. Las temperaturas aumentarán ligeramente pero permanecerán bajo los 3°C. Si bien el riesgo de lluvias es casi nulo, el viento podría incrementarse momentáneamente, aunque sin superar los 11 km/h. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, acercándose nuevamente al punto de congelación, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

Observaciones astronómicas

El día se abrirá con la salida del sol a las 9:54 y se despedirá a las 17:12, permitiendo un tiempo limitado para disfrutar de las actividades diurnas. La luna, por su parte, hará su aparición sobre las 15:57, completando un día de condiciones cambiantes típicas del clima austral.