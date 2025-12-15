Pronóstico del clima para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Tiempo Actual

Este lunes 15 de diciembre de 2025, en Tierra Del Fuego, esperamos un día con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas. Durante la mañana, el clima presentará una mínima de -0.6°C, lo que implica un inicio de jornada bastante frío. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la sensación térmica puede reducirse debido a los fuertes vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y la noche, la situación climatológica no cambiará demasiado. Las temperaturas máximas serán de alrededor de 2.9°C. Persistirá el cielo parcialmente nuboso, aunque sin probabilidades de *lluvias*. La humedad relativa es alta, llegando hasta un 99%, y los vientos se mantendrán en un rango similar al de la mañana. Es recomendable vestirse adecuadamente para el fresco y los vientos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Para los residentes y visitantes en Tierra del Fuego, se sugiere llevar abrigo adicional debido a las bajas temperaturas experimentadas durante todo el día. Además, se debería prestar atención extra al tráfico, pues el viento y las bajas temperaturas podrían causar inconvenientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025

En cuanto a los fenómenos astronómicos, el amanecer está previsto para las 09:54 AM y el atardecer para las 05:57 PM. El ciclo lunar actual indica que la fase de la luna es 37.2% visible, proporcionándonos así la posibilidad de observar escenas astronómicas seleccionadas, si las condiciones del cielo lo permiten.