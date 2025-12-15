Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Estado del clima

Hoy en Buenos Aires, el clima será variable a lo largo del día. Durante la mañana, se pronostica un cielo parcialmente nuboso con una leve brisa. Las temperaturas comenzarán alrededor de los 5.6°C, alcanzando los 15.7°C hacia el mediodía. Quienes salgan temprano deben considerar llevar un abrigo ligero ya que la sensación térmica será un poco fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con temperaturas en torno a los 15.7°C. Hacia la noche, se observará una leve baja en los grados, llevándonos nuevamente a temperaturas cercanas a 5.6°C. No se esperan lluvias significativas, aunque la humedad se mantendrá alrededor del 92%, lo que podría intensificar la sensación de calor. Además, se esperan vientos con una velocidad media de 13 km/h, manteniendo el ambiente fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:05 de la mañana, mientras que lo veremos esconderse a las 17:52. Estos son momentos ideales para observar el efecto del sol sobre el cielo de Buenos Aires, generando tonos fantásticos.