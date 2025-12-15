Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Catamarca, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso desde la mañana, con temperaturas matutinas mínimas de 6.4°C. No se prevé precipitación, lo que garantiza una jornada sin lluvias. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 21 km/h, haciendo que la mañana sea fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C, manteniendo el cielo predominantemente despejado. La humedad en el ambiente, con un máximo de 65%, se mantendrá en niveles cómodos, ideal para actividades al aire libre. Los vientos continuarán con una velocidad máxima de 21 km/h, asegurando una tarde placentera.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Es recomendado protegerse del sol durante las horas de mayor intensidad para evitar quemaduras. A pesar de la baja probabilidad de lluvia, es aconsejable llevar protector solar si tiene planeado estar al aire libre por tiempo prolongado. Las condiciones de hoy son óptimas para practicar deportes o realizar caminatas.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá hoy a las 08:12 y se ocultará a las 18:33, proporcionando más de 10 horas de luz diurna. No se observarán fenómenos astronómicos destacados durante el día ni la noche.