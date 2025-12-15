Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima actual

lunes, 15 de diciembre de 2025

En Chubut, el clima durante la mañana mostrará características principalmente despejadas. Las temperaturas se mantendrán frescas con una mínima de alrededor de 7.3°C, lo que indica un inicio de día templado. La humedad relativa alcanzará un nivel máximo del 79%, creando un ambiente ligeramente húmedo. Se espera que los vientos alcancen una velocidad de hasta 19 km/h, soplando suavemente a lo largo del territorio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Ya hacia la tarde, el clima en Chubut mantendrá su carácter de parcialmente nuboso. La temperatura alcanzará un máximo de 14.7°C, proporcionando una sensación térmica agradable. Durante la tarde y la noche, la humedad disminuirá ligeramente, situándose en torno al 47%. Los vientos no superarán los 32 km/h, aunque predominarán corrientes suaves que acompañarán el progresivo enfriamiento nocturno. No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, por lo que se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.