Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima Diario

Durante la mañana de hoy en Ciudad De Buenos Aires, se espera un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 8.6°C. La probabilidad de precipitación es baja, lo cual asegura una mañana tranquila para actividades al aire libre. Los vientos estarán presentes con una velocidad máxima de 8 km/h, lo que aportará una suave brisa a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, y la temperatura máxima llegará a los 16°C. Se podrá disfrutar de una tarde sin precipitaciones, ideal para paseos y actividades al aire libre. Por la noche, el clima se mantendrá similar con temperaturas frescas y sin probabilidades de lluvia. La humedad relativa del ambiente será alrededor del 78%, dando una sensación de frescura agradable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

A pesar de las condiciones despejadas del día de hoy, es aconsejable llevar una chaqueta ligera para las horas de la mañana, cuando el fresco es más notable. También se recomienda aprovechar la tarde para disfrutar de actividades al aire libre. Es importante mencionar que el viento estará presente, aunque ligero, por lo que no afectará significativamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025

El amanecer está previsto a las 07:57 y el atardecer a las 17:50, lo que proporciona suficientes horas de luz para realizar actividades diurnas. Si estás planeando observaciones astronómicas, considera que el cielo podría estar un poco nublado, lo cual podría influir en la visibilidad de algunos astros.