Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Córdoba para este lunes

En la ciudad de Córdoba hoy, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.3°C, alcanzando un máximo esperado de 21.9°C a lo largo del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 54%, garantizando un ambiente relativamente seco. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de hasta 12 km/h, ofreciendo un día de movimientos suaves y constantes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el clima en Córdoba no cambiará significativamente, con vientos que podrían incrementar su velocidad hasta 19 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo continuará presentándose de forma parcialmente nubosa, manteniendo una constante de cielo despejado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se recomienda vestirse en capas debido a las variaciones de temperatura a lo largo del día. Dado que se predicen temperaturas bajas al amanecer y cálidas por la tarde, estar preparado para adaptarse a los cambios puede ser beneficial.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025

En Córdoba, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:12 y se despedirá a las 18:21. Estas horas son ideales para disfrutar del día al aire libre o realizar actividades que requieran luz natural.