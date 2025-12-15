Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en Corrientes, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que irán desde los 8°C en la mañana hasta alcanzar los 18.8°C en horas de la tarde. Se espera una humedad relativa máxima del 94%, lo que podría hacer que la sensación de bochorno sea perceptible en algunas zonas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avanza la jornada, el día continuará parcialmente nuboso con vientos que correrán hasta a 22 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, la presión atmosférica estará sobre los 1023 mb, debiendo tener en cuenta que la visibilidad permanecerá óptima con un máximo de 10 km.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en la observación astronómica, durante este lunes, el sol se alzará en Corrientes a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Aprovechar estos momentos del día para disfrutar de las bellezas del paisaje puede ser una experiencia enriquecedora.