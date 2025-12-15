Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima actual

Condiciones climáticas actuales en Formosa

Hoy en Formosa, el clima se presenta variado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 7.9°C. No se espera precipitación significativa, brindando una mañana tranquila para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En horas de la tarde, las condiciones continuarán con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas alcanzarán cerca de 20.5°C, ofreciendo un clima agradable para cualquier actividad al aire libre. Ya sobre la noche, el clima se mantendrá estable, con una ligera baja en la temperatura, mientras la humedad se ubicará alrededor del 96%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 07:37 y se ocultará a las 18:08, ofreciendo así aproximadamente algo más de diez horas y media de luz diurna. No habrá fenómenos lunares relevantes, por lo que su salida y puesta serán en horarios al amanecer y durante las primeras horas de la noche.