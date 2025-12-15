Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

lunes, 15 de diciembre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para hoy

Hoy en Jujuy, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, asegurando una mañana fresca. No se esperan precipitaciones, por lo que podrás disfrutar de tus actividades matutinas sin contratiempos. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, brindando una dosis de aire fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con una humedad del 46%. Las temperaturas alcanzarán su máximo con 18.4°C, creando un ambiente agradable y templado. La posibilidad de precipitaciones será prácticamente nula, y los vientos se mantendrán constantes, sin superar los 10 km/h.