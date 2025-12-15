Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025
Clima diario
Pronóstico del tiempo para hoy
Hoy en Jujuy, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, asegurando una mañana fresca. No se esperan precipitaciones, por lo que podrás disfrutar de tus actividades matutinas sin contratiempos. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, brindando una dosis de aire fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
En la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con una humedad del 46%. Las temperaturas alcanzarán su máximo con 18.4°C, creando un ambiente agradable y templado. La posibilidad de precipitaciones será prácticamente nula, y los vientos se mantendrán constantes, sin superar los 10 km/h.