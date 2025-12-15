Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima Diario

En La Rioja, el clima de esta mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 6°C. La humedad relativa está prevista en aproximadamente 40%, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca en las primeras horas del día. La velocidad del viento alcanzará un promedio de 10 km/h, predominando del sur. No se anticipan precipitaciones, permitiendo disfrutar de una mañana tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares con una temperatura máxima que podría llegar a 21.1°C. El cielo continuará estando parcialmente cubierto, pero sin probabilidades significativas de lluvia. Los vientos soplarán con menor intensidad hacia la noche, brindando la oportunidad de realizar actividades al aire libre sin sobresaltos. Es recomendable vestirse en capas para ajustarse a estas temperaturas cambiantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en La Rioja está programado para las 8:18 y el atardecer a las 18:35. Aprovechar esas horas de luz natural es ideal para quienes desean realizar actividades al aire libre o disfrutar de las vistas del paisaje riojano bajo la luz del sol. No olviden que durante la noche, la temperatura puede bajar considerablemente, así que es prudente tener una manta adicional para permanecer cómodo si planean actividades nocturnas.