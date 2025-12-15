Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima del Día

Hoy en Mendoza, se prevé un clima mayormente despejado durante la primera parte del día. Con temperaturas mínimas alrededor de 6.6°C, las condiciones permitirán disfrutar de un clima fresco pero con poca humedad general, que rondará un nivel mínimo del día de 37%. La velocidad de los vientos alcanzará hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para el resto del día, las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará parcialmente nublado, con algunas posibilidades menores de lluvias aisladas. La temperatura máxima podría alcanzar los 17.5°C, creando una sensación agradable para las actividades al aire libre. El viento continuará, aunque más leve, con ráfagas que no superarán los 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, proporcionando una jornada de luz hermosamente clara. Las observaciones astronómicas para hoy sugieren una luz solar más extensa de lo habitual, permitiendo disfrutar de un día completo.