Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Expectativas climáticas para hoy en Neuquén

Esta mañana en Neuquén, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura que oscilará entre los 4.9°C y los 17°C. A pesar del tiempo mayormente estable, se esperan vientos de hasta 27 km/h, generando una sensación térmica más fresca al inicio del día. La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, por lo que no se anticipan lluvias durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán semejantes, con cielos parciales despejados y sin cambios significativos en la temperatura. El pronóstico sigue indicando bajos niveles de humedad del 71%, asegurando una atmósfera confortable. Se recomienda aprovechar el clima para actividades al aire libre, ya que las condiciones se mantendrán estables a lo largo del día.

Nota: Recuerde siempre estar preparado para cambios súbitos en el tiempo, y mantenerse informado a través de fuentes confiables.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Dado que los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 27 km/h, se recomienda vestir adecuadamente y protegerse contra estas ráfagas. Asimismo, para aquellos que tengan actividades planeadas al aire libre, la baja humedad debería hacer las condiciones más favorables y agradables.