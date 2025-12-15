Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima del día

Estado del clima para esta mañana en Río Negro

En la mañana de este lunes 15 de diciembre de 2025, Río Negro presentará clima moderadamente fresco con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 6.8°C y los 17.1°C, con una probabilidad de precipitación del 0%. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 22 km/h, lo que puede generar una sensación térmica algo menor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A lo largo de la tarde y noche en Río Negro, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con una humedad máx. del 82%. Las temperaturas seguirán en un rango medio, evitando así un calor excesivo. Los vientos podrán alcanzar ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría incomodar a quienes se hallen al aire libre.

Observaciones astronómicas para hoy en Río Negro

El sol saldrá alrededor de las 08:33 y se pondrá a las 17:51, proporcionando un día moderadamente largo. Estas características del día son ideales para disfrutar de actividades al aire libre.