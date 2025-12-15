Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima de hoy

El pronóstico climático para Salta indica para la mañana de este lunes un día parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 3.4°C. Habrá vientos moderados provenientes del sector noreste alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h y una humedad promedio del 47%. La presencia de nubes no traerá precipitaciones significativas, manteniendo un ambiente agradable y fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, con temperaturas ascendiendo a una máxima de 21.2°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos incrementarán su intensidad ligeramente a 9 km/h. La humedad relativa del aire alcanzará alrededor de un 91%, creando una sensación de bochorno a medida que avance el día. No se esperan variaciones bruscas en el clima, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes. Para la noche, la situación meteorológica se mantendrá estable, favorecida por el cielo despejado en su mayoría.