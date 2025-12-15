Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy, el clima en San Juan comenzará con condiciones parcialmente nubosas. En la mañana, se prevén temperaturas mínimas de 9.2°C, con una humedad del 33%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h. Aunque las condiciones generales son buenas, se sugiere a los ciudadanos salir abrigados durante las primeras horas del día debido al fresco de la mañana. Más detalles del clima aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, mientras la humedad alcanzará un nivel del 61%. El viento se mantendrá constante, con velocidades que no superarán los 11 km/h. Será un día ideal para realizar actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones para protegerse del sol en los momentos de mayor exposición.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025 en San Juan: el amanecer está previsto para las 8:29 y el atardecer será a las 18:37. Aproveche el día al máximo y disfrute del paisaje natural que ofrece la región en sus diversas horas de luz.