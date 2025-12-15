Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 15 de diciembre de 2025, 06:03

Hoy, el clima en San Juan comenzará con condiciones parcialmente nubosas. En la mañana, se prevén temperaturas mínimas de 9.2°C, con una humedad del 33%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h. Aunque las condiciones generales son buenas, se sugiere a los ciudadanos salir abrigados durante las primeras horas del día debido al fresco de la mañana. Más detalles del clima aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, mientras la humedad alcanzará un nivel del 61%. El viento se mantendrá constante, con velocidades que no superarán los 11 km/h. Será un día ideal para realizar actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones para protegerse del sol en los momentos de mayor exposición.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025 en San Juan: el amanecer está previsto para las 8:29 y el atardecer será a las 18:37. Aproveche el día al máximo y disfrute del paisaje natural que ofrece la región en sus diversas horas de luz.