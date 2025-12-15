Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con condiciones de **cielo parcialmente nuboso**, aunque no se descartan algunas posibilidades de lluvias esporádicas a lo largo del día. Por la **mañana**, el termómetro se mantendrá en unos frescos 7.9°C, lo que invitará a salir abrigados. Se prevén vientos leves, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la **tarde** y **noche**, la temperatura en Santa Fe podría llegar a un máximo de 18.5°C. El cielo seguirá mostrando una alternancia entre nubes y claros, permitiendo ocasionalmente la entrada de rayos de sol. Sin embargo, la **humedad relativa** se mantendrá alta, llegando hasta un 85%, lo cual podría sumar una sensación térmica de humedad en el ambiente. Los **vientos** no cambiarán mucho de intensidad, manteniendo una presencia constante.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Recomendamos utilizar ropa ligera en las horas más cálidas, pero tener siempre a mano un abrigo para la fresca mañana y noche. Además, sería oportuno tener protección contra posibles lluvias ocasionales que puedan presentarse con el cambio del clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 15 de diciembre de 2025

La **salida del sol** está prevista para las 07:28, mientras que el **ocaso** llegará a las 17:23, brindando así una jornada de luz diurna considerablemente extensa.