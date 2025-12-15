Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy, el clima en Santiago del Estero nos promete una jornada particularmente tranquila, con una temperatura mínima de 9.5°C que irá subiendo hasta alcanzar los 22°C. Durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente despejado con escasa probabilidad de precipitaciones. La humedad relativa alcanzará un 63%, lo que asegura que el ambiente estará seco desde temprano. Los vientos, provenientes del noreste, tendrán una velocidad moderada rondando los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con el cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable que no superará los 22°C. Hacia la noche, el termómetro no debería bajar más allá de los 9.5°C, asegurando una velada apacible. Las condiciones del viento permanecerán dentro del mismo rango de intensidad, soplando a una máxima de 18 km/h. La sensación térmica, por lo tanto, será confortable para cualquier plan al aire libre.