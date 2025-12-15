Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima diario

lunes, 15 de diciembre de 2025, 06:03

Hoy, el clima en Santiago del Estero nos promete una jornada particularmente tranquila, con una temperatura mínima de 9.5°C que irá subiendo hasta alcanzar los 22°C. Durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente despejado con escasa probabilidad de precipitaciones. La humedad relativa alcanzará un 63%, lo que asegura que el ambiente estará seco desde temprano. Los vientos, provenientes del noreste, tendrán una velocidad moderada rondando los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con el cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable que no superará los 22°C. Hacia la noche, el termómetro no debería bajar más allá de los 9.5°C, asegurando una velada apacible. Las condiciones del viento permanecerán dentro del mismo rango de intensidad, soplando a una máxima de 18 km/h. La sensación térmica, por lo tanto, será confortable para cualquier plan al aire libre.