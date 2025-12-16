Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Este martes, el clima en Buenos Aires será variado. Clima, con temperaturas mínimas de 5.6°C en la mañana. Se espera un cielo parcialmente nuboso que bajará ligeramente la visibilidad. A pesar de las nubes, no se prevé lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Los vientos serán ligeros, rondando los 10 km/h, manteniendo un ambiente relajado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, el tiempo mostrará temperaturas que alcanzarán los 15.7°C, mientras que la sensación térmica será ligeramente más baja debido al continuo flujo de aire fresco. Aunque las nubes persistirán, no está pronosticado que traigan lluvias. Avanzada la noche, las temperaturas descenderán progresivamente, pero el día cerrará sin precipitaciones. La humedad relativa del ambiente llegará a un máximo de 92%, por lo que se recomienda precaución por la posible aparición de rocío.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Dado el clima actual, se recomienda vestir en capas para adaptarse al rango de temperaturas experimentadas a lo largo del día. Además, no olvide hidratarse bien debido a la humedad alta. Un par de gafas de sol podría ayudar en los momentos en que las nubes dejen pasar rachas de sol, brindando así una mayor comodidad visual.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en Buenos Aires a las 7:37 AM, proporcionando una vista impresionante de la ciudad. En la tarde, los amantes del ocaso podrán disfrutar del atardecer programado para las 5:52 PM. Estas horas son ideales para disfrutar de las vistas panorámicas del horizonte de la ciudad.