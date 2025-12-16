Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo

Hoy en Catamarca, el clima se presentará con condiciones de tiempo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 6.4°C. Estas condiciones estarán acompañadas de una leve brisa que soplará a una velocidad promedio de 21 km/h. La humedad en el ambiente será del 64%, haciendo que las condiciones sean agradables para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el panorama en Catamarca continúa con nubosidades variables pero sin grandes cambios en las condiciones generales. Las temperaturas máximas rondarán los 23.7°C, y los vientos permanecerán constantes, sin embargo, es poco probable que haya lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

Para quienes estén interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá aproximadamente a las 08:12 y tendrá su puesta alrededor de las 18:33.