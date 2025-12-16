Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo

martes, 16 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Catamarca, el clima se presentará con condiciones de tiempo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 6.4°C. Estas condiciones estarán acompañadas de una leve brisa que soplará a una velocidad promedio de 21 km/h. La humedad en el ambiente será del 64%, haciendo que las condiciones sean agradables para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el panorama en Catamarca continúa con nubosidades variables pero sin grandes cambios en las condiciones generales. Las temperaturas máximas rondarán los 23.7°C, y los vientos permanecerán constantes, sin embargo, es poco probable que haya lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

Para quienes estén interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá aproximadamente a las 08:12 y tendrá su puesta alrededor de las 18:33.