Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima en Buenos Aires

Hoy, Ciudad de Buenos Aires tendrá un clima variado con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de 8.6°C. A medida que avanza el día, la temperatura máxima podría alcanzar los 16°C. Habrá una probabilidad de precipitación baja, lo cual no implica un riesgo significativo de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el clima se mantendrá con pocas variaciones. Se esperan vientos moderados provenientes del este, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h. La humedad se mantendrá cerca del 66%, proporcionando una sensación de frescor con la llegada de la noche.

Consejos y recomendaciones: En caso de salir, se recomienda llevar una chaqueta ligera debido al descenso de temperatura en la noche. Los índices de humedad estarán en el rango moderado, lo que hará que el aire se sienta más agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, la salida del sol será a las 07:57 horas, mientras que la puesta del sol está programada para las 17:50 horas. La luz del día será limitada debido a la época del año, así que planee las actividades al aire libre en consecuencia.