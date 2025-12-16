Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en Córdoba, el clima presentará condiciones mayormente nubosas con una temperatura mínima de 7.3°C y máxima de 21.9°C. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nublado, mientras que la humedad estará alrededor del 54%. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad máxima de 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche en Córdoba, el clima seguirá con cielos nublados. La temperatura no variará mucho, manteniéndose en un rango agradable para esta época del año. La humedad relativa seguirá en niveles similares al de la mañana. Se recomienda llevar un abrigo ligero si planeas salir al aire libre y mantenerse hidratado por los posibles cambios de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

La salida del sol está programada para las 08:12, iluminando el horizonte de Córdoba con el primer amanecer de la mañana. Por la noche, el ocaso dependerá del avance de las nubes, pero se espera que el sol se ponga alrededor de las 18:21, dando paso a la serenidad de la noche cordobesa.