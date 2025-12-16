Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en Corrientes, el clima presentará un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8.2°C y posiblemente suban hasta 18.8°C. La humedad es alta, rondando el 94%, lo que podría llevar a una sensación de bochorno en las primeras horas del día. El viento soplará a una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, manteniéndose temperaturas agradables cercanas a los 18.8°C. No se registrarán precipitaciones, así que las actividades al aire libre no se verán afectadas por la lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

El amanecer tendrá lugar a las 07:42, mientras que el atardecer será a las 18:08, brindando un día con buena cantidad de luz para disfrutar al aire libre.

Observación astronómica: la fase de la luna hoy es nueva, perfecta para observar el cielo nocturno sin interferencias luminosas naturales.