Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima Diario

Clima matinal en Formosa

Hoy en Formosa, el clima iniciará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en la mañana registrarán mínimas alrededor de 7.9°C, mientras que la humedad se mantendrá en niveles moderados. La velocidad del viento no superará los 9 km/h. Puedes encontrar información más detallada sobre el clima en el sitio vinculado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para el resto del día, las condiciones tendrán cielos parcialmente nublados. Las máximas llegarán a unos 20.5°C, con vientos variando en dirección. Es importante mencionar que no se espera precipitación para la jornada, además de una estabilidad en la presión atmosférica.

La calidad del aire será óptima para cualquier actividad al aire libre.