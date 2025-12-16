Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Reporte Clima

Hoy en Jujuy, se anticipa un clima mayormente nuboso con temperaturas frescas. Por la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, manteniéndose el clima bastante fresco. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, la humedad alcanzará un 85%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, se mantendrá la nubosidad pero con temperaturas ascendiendo hasta los 18.4°C. Por la noche, el viento incrementará ligeramente su velocidad hasta los 13 km/h y la temperatura tenderá a descender, ofreciendo un ambiente agradable. Sin precipitaciones esperadas, la visibilidad será buena y el aire estará limpio, permitiendo disfrutar de una noche sin sorpresas meteorológicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Se sugiere vestir en capas para adaptarse al aumento de temperatura durante el día. Además, es recomendable llevar una chaqueta ligera si planeas salir en la noche, debido al ligero descenso en la temperatura y la presencia de vientos moderados. Asegúrate de hidratarte adecuadamente, especialmente si realizas actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

El día comenzará con el amanecer a las 08:01, y el atardecer ocurrirá a las 18:41, brindando aproximadamente 10 horas y 40 minutos de luz natural este día. Este ciclo solar, con una salida del sol más tardía y un anochecer temprano, es característico de la época del año.