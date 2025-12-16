Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima Actual

Clima en La Pampa durante la mañana

Hoy en La Pampa, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas del día. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 7.1°C y los 18.4°C, brindando un ambiente fresco. El viento podría alcanzar velocidades de hasta 14 km/h, lo cual proporcionará una sensación de frescura matutina. La humedad se mantendrá alrededor del 79%, lo cual es típico de la región durante estas fechas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y la noche, el estado del tiempo mantendrá un equilibrio similar al de la mañana, con una nublosa predominancia en el cielo. La temperatura máxima podría llegar a los 18.4°C, mientras que los vientos se incrementarán ligeramente alcanzando una velocidad media de 14 km/h. A lo largo de la jornada, no se esperan precipitaciones, lo que facilitará las actividades al aire libre. La salida del sol está prevista para las 17:21 horas.