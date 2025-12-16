Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico para la mañana en La Rioja

Hoy, el clima en La Rioja será mayormente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C. No se esperan precipitaciones, lo que brinda una oportunidad perfecta para actividades al aire libre. Los vientos soplarán con una velocidad media de 21 km/h, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que se aproximarán a los 21.1°C. La humedad en el aire será alta, alcanzando un 70%. Aunque no hay probabilidades de lluvia, los vientos podrían aumentar ligeramente en intensidad. Se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y disfrutar del buen tiempo.