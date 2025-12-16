Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Pronóstico para la mañana en La Rioja

Hoy, el clima en La Rioja será mayormente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C. No se esperan precipitaciones, lo que brinda una oportunidad perfecta para actividades al aire libre. Los vientos soplarán con una velocidad media de 21 km/h, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que se aproximarán a los 21.1°C. La humedad en el aire será alta, alcanzando un 70%. Aunque no hay probabilidades de lluvia, los vientos podrían aumentar ligeramente en intensidad. Se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y disfrutar del buen tiempo.