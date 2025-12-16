Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

En la mañana de hoy en Mendoza, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que irán incrementándose desde los 6.6°C, alcanzando máximos de 17.5°C. Se espera una humedad relativa en el aire del 62% y sin probabilidad de precipitaciones significativas durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche de hoy, las condiciones meteorológicas en Mendoza mantendrán un estado de cielo parcialmente nuboso. Durante la tarde, la temperatura se mantendrá alrededor de los 17°C y descenderá progresivamente hacia la noche. No se esperan lluvias, pero el viento será una constante con rachas provenientes del sureste, alcanzando una velocidad máxima de 22 km/h.