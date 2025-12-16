Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

En la mañana de hoy en Mendoza, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que irán incrementándose desde los 6.6°C, alcanzando máximos de 17.5°C. Se espera una humedad relativa en el aire del 62% y sin probabilidad de precipitaciones significativas durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche de hoy, las condiciones meteorológicas en Mendoza mantendrán un estado de cielo parcialmente nuboso. Durante la tarde, la temperatura se mantendrá alrededor de los 17°C y descenderá progresivamente hacia la noche. No se esperan lluvias, pero el viento será una constante con rachas provenientes del sureste, alcanzando una velocidad máxima de 22 km/h.