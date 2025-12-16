Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

Pronóstico del tiempo para hoy por la mañana en Misiones

En la mañana, el clima se presentará con un cielo mayormente nublado, manteniendo temperaturas mínimas que rondarán los 6.8°C. Los vientos serán moderados, soplando desde el norte con una velocidad media de 16 km/h. A pesar del cielo cubierto, no se esperan precipitaciones significativas, permitiendo que la circulación de aire sea constante pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde, el panorama continuará con cielos nubosos, pero con un leve incremento en la sensación térmica, alcanzando una temperatura máxima en torno a los 18.2°C. Los vientos, provenientes del noreste, mantendrán una velocidad media de 22 km/h, lo que resultará en una tarde fresca. En la noche, el viento disminuirá su intensidad, y las temperaturas frescas prevalecerán, destacando una humedad relativa del 75% que ofrecerá un ambiente húmedo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el sol hará su aparición a las 07:30, y se pondrá cerca de las 17:57. Esto brindará un día relativamente corto, pero con suficiente luz diurna para las actividades cotidianas.