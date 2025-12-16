Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy en la mañana

En la mañana de hoy, el clima en Neuquén se presentará con cielos parcialmente nubosos. Se espera que las temperaturas mínimas sean de alrededor de 4.9°C, lo que sugiere una mañana fresca. La humedad relativa alcanzará un 75%, aportando una sensación de frescura a través del día. A pesar de la nubosidad, no se registrarán precipitaciones significativas, lo que permite llevar a cabo actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde y noche, las temperaturas en Neuquén subirán, alcanzando máximas en torno a los 17°C, propiciando un ambiente agradable. El viento soplará desde direcciones variables a una velocidad de hasta 27 km/h, lo que puede generar ciertas brisas frescas ocasionales. Otra vez, no se esperan lluvias, asegurando un cielo despejado hacia la noche con el ocaso del sol planificado para las 18:16. Será una bella oportunidad para disfrutar de la tranquilidad de un clima otoñal.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

Para los interesados en fenómenos astronómicos, el sol en Neuquén salió hoy a las 08:47 y se esconderá a las 18:16, brindando suficiente luz diurna para planear actividades en el exterior durante el día. Por su parte, la luna saldrá a las 17:28, acompañando el cielo nocturno con su resplandor tenue.