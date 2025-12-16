Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

Hoy en Río Negro, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos. A lo largo de la mañana, se prevé que las temperaturas oscilen entre 6.8°C y 17.1°C. La sensación térmica será agradable, con una humedad relativa que rondará el 82%. Se esperan vientos con una velocidad media de 22 km/h, que podrían alcanzar ráfagas más potentes durante el día. No hay probabilidad de lluvias, lo que hará que el día sea más placentero para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que avance el día en Río Negro, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares. La tarde traerá temperaturas más cálidas, alcanzando un máximo de 17.1°C. Los vientos seguirán siendo una constante, aunque podrían disminuir ligeramente hacia la noche. La humedad seguirá siendo un factor a considerar, con niveles que se mantendrán alrededor del 82%, generando un entorno húmedo pero soportable.

La ausencia de lluvias y las temperaturas agradables ofrecen un buen clima para finalizar el día al aire libre.