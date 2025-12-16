Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima actual

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

En la mañana de este martes, el clima en Salta se presenta con condiciones de cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, subiendo progresivamente durante el día. El viento será moderado con una velocidad máxima de hasta 10 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La humedad relativa es considerable, alcanzando el 86% en diferentes momentos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Esta tarde en Salta, el cielo continuará mayormente nublado con pocas oportunidades de precipitación. Se espera que la temperatura máxima alcance los 21.2°C. La velocidad del viento irá en incremento, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h. El nivel de humedad seguirá presente, haciendo que la sensación de temperatura sea un poco más sofocante. Si planeas estar fuera, te recomendamos llevar ropa fresca y tener siempre a mano agua para mantenerte bien hidratado.

En la noche, se prevé que el cielo se mantenga con algunas nubes pasajeras. Las condiciones climáticas permitirán disfrutar de una velada al aire libre, con el viento disminuyendo y temperaturas agradables. Sin posibilidad de lluvias, es un buen momento para aprovechar y hacer actividades afuera.