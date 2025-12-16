Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Noticias del clima

Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de diciembre de 2025

Hoy en San Juan se espera un día parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 9.2°C y 20.4°C. La jornada comenzará con cielos mayormente despejados por la mañana, mientras el clima se mantendrá agradable y sin probabilidad de precipitaciones. La humedad estará en un nivel moderado con un promedio del 61% durante las primeras horas del día, permitiendo comenzar el martes sin inconvenientes para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas no variarán mucho. Sin embargo, se anuncia un ligero incremento en el nivel de nubosidad. La temperatura máxima se alcanzará hacia el mediodía, llegando hasta los 20.4°C. Posteriormente, la brisa se hará más presente, con vientos que soplarán a una velocidad máxima de hasta 11 km/h.

El sol se pondrá a las 18:37, y se espera que el termómetro descienda gradualmente para la noche, haciendo necesario contar con una campera ligera al finalizar el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas para el día de hoy indican que el sol salió a las 08:29, brindando a San Juan con un amplio margen de luz diurna para el disfrute de actividades al aire libre. Hacia el cierre de la tarde, alrededor de las 18:37, la puesta del sol marcará el comienzo de la noche con cielos parcialmente cubiertos y sin probabilidades de lluvia.