Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de diciembre de 2025, 06:03

El estado del clima en la mañana

Durante esta mañana en San Luis, se espera un clima bastante agradable con cielos despejados. La temperatura mínima será de aproximadamente 7.5°C, ofreciendo un inicio de día fresco. La humedad estará en torno al 42%, lo que proporcionará un ambiente seco. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, por lo que se recomienda llevar algún abrigo ligero si planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el clima continuará siendo favorable con cielos mayormente despejados. La temperatura alcanzará un máximo de 17.7°C, ideal para actividades al aire libre. Al llegar la noche, las condiciones seguirán estables, con una leve disminución en la temperatura y vientos moderados. No se esperan precipitaciones durante el transcurso del día, así que es un buen momento para disfrutar del aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer en San Luis será a las 08:25, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:24. Esto ofrece un amplio rango de horario diurno para disfrutar de las actividades bajo el sol.