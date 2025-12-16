Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz

El día comienza en Santa Cruz con clima todavía frío, alcanzando una temperatura mínima de 3.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y durante la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 16 km/h. La humedad en el ambiente rondará el 80%, creando una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde y la noche, las temperaturas experimentarán un leve ascenso, llegando a un máximo de 7.3°C. A pesar de la mejora en las temperaturas, el cielo seguirá con intervalos nubosos. Se espera que el viento incremente su intensidad, alcanzando los 25 km/h, por lo que una chaqueta ligera podría ser necesaria al salir. La visibilidad durante la tarde será buena, lo que permitirá observar el paisaje nevado de la región.