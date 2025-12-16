Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de diciembre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz

El día comienza en Santa Cruz con clima todavía frío, alcanzando una temperatura mínima de 3.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y durante la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 16 km/h. La humedad en el ambiente rondará el 80%, creando una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde y la noche, las temperaturas experimentarán un leve ascenso, llegando a un máximo de 7.3°C. A pesar de la mejora en las temperaturas, el cielo seguirá con intervalos nubosos. Se espera que el viento incremente su intensidad, alcanzando los 25 km/h, por lo que una chaqueta ligera podría ser necesaria al salir. La visibilidad durante la tarde será buena, lo que permitirá observar el paisaje nevado de la región.