Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima Santa Fe

Condiciones climáticas para hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará mayormente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, con niveles de humedad que podrían llegar al 85%. La velocidad del viento será de alrededor de 7 km/h, lo que propiciará un ambiente tranquilo durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Al avanzar el día, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 18.5°C. Aunque no se espera lluvia, el cielo continuará parcialmente nublado, ofreciendo una tarde y noche bastante agradable en la ciudad. El viento aumentará ligeramente su velocidad, alcanzando los 11 km/h, pero sin generar incomodidades significativas.

Observaciones astronómicas para este día

El sol salió a las 7:59 y se pondrá a las 18:06, ofreciendo un día lleno de oportunidades para realizar actividades al aire libre.