Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima Santa Fe

Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de diciembre de 2025, 06:04

Condiciones climáticas para hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará mayormente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, con niveles de humedad que podrían llegar al 85%. La velocidad del viento será de alrededor de 7 km/h, lo que propiciará un ambiente tranquilo durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Al avanzar el día, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 18.5°C. Aunque no se espera lluvia, el cielo continuará parcialmente nublado, ofreciendo una tarde y noche bastante agradable en la ciudad. El viento aumentará ligeramente su velocidad, alcanzando los 11 km/h, pero sin generar incomodidades significativas.

Observaciones astronómicas para este día

El sol salió a las 7:59 y se pondrá a las 18:06, ofreciendo un día lleno de oportunidades para realizar actividades al aire libre.