Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima actual

Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de diciembre de 2025, 06:04

En Tierra Del Fuego, el clima presentará características interesantes este martes. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto, con temperaturas mínimas que llegarán a -0.6°C. El viento será una presencia constante, alcanzando un pico de 17 km/h, lo que puede sentirse ligeramente fresco. La probabilidad de lluvia es baja, por lo que podemos esperar una jornada relativamente seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo de un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 2.9°C, con una humedad relativa del 96%. A medida que caiga la noche, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 22 km/h en ráfagas máximas. Estos vientos, junto con las bajas temperaturas, hacen recomendable salir bien abrigado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el amanecer será a las 09:54 y el ocaso será a las 17:12, lo que nos proporciona un día relativamente corto. Es un excelente momento para aprovechar la luz del día al máximo, planificando actividades al aire libre durante este intervalo.