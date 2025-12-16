Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Clima actual

En Tierra Del Fuego, el clima presentará características interesantes este martes. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto, con temperaturas mínimas que llegarán a -0.6°C. El viento será una presencia constante, alcanzando un pico de 17 km/h, lo que puede sentirse ligeramente fresco. La probabilidad de lluvia es baja, por lo que podemos esperar una jornada relativamente seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo de un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 2.9°C, con una humedad relativa del 96%. A medida que caiga la noche, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 22 km/h en ráfagas máximas. Estos vientos, junto con las bajas temperaturas, hacen recomendable salir bien abrigado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el amanecer será a las 09:54 y el ocaso será a las 17:12, lo que nos proporciona un día relativamente corto. Es un excelente momento para aprovechar la luz del día al máximo, planificando actividades al aire libre durante este intervalo.