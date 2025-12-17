Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Hoy en Buenos Aires, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se esperan alrededor de los 5.6°C. La velocidad del viento alcanzará un promedio de 21 km/h, brindando un ambiente fresco desde el amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, Buenos Aires continuará con el cielo mostrando nubes dispersas, pero sin probabilidad de precipitaciones significativas. Se espera que las temperaturas suban hasta un máximo de 15.7°C, con una humedad que se mantendrá en el 55%. A medida que avanza la noche, el viento puede intensificarse, pero no superará los 21 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

El sol aparecerá en el horizonte a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, proporcionando unas diez horas de luz diurna. La salida de la luna será visible desde las 17:06 y se ocultará a las 07:37, ofreciendo una noche ideal para la observación astronómica.