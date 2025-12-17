Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

miércoles, 17 de diciembre de 2025

El clima en Catamarca para este miércoles 17 de diciembre de 2025 se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, brindando un ambiente fresco al comienzo del día. No se pronostican precipitaciones para esta jornada, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable a quienes necesiten realizar actividades al aire libre. La humedad relativa alcanzará el 37%, proporcionando una atmósfera generalmente seca. En cuanto al viento, se espera que su velocidad no sobrepase los 10 km/h a lo largo del día, asegurando un día sin fuertes ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, el clima en Catamarca continuará con características similares a la de la mañana, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Los termómetros llegarán hasta los 23.7°C, asegurando un ambiente cálido pero no sofocante. La visibilidad será buena, facilitando el tránsito y las actividades vespertinas. Durante la noche, las condiciones no cambiarán drásticamente, favoreciendo una velada agradable para actividades al aire libre o reuniones sociales. La ausencia de lluvias continúa durante toda la noche, garantizando condiciones estables.