Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima hoy

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima comenzará con un fuerte clima primaveral, ya sea en la mañana como continuación del día anterior. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que se espera que la temperatura máxima alcance alrededor de los 16°C a medida que avanza la tarde. A lo largo de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes dispersas, y la humedad será moderada, alrededor del 62%. Sin embargo, los vientos cálidos soplarán constantemente desde el noreste con una velocidad que puede alcanzar los 8 km/h, trayendo sensaciones frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que caiga la noche, el clima se mantendrá propenso a condiciones parcialmente nubladas. No se está pronosticando ninguna precipitación significativa para la tarde o la noche. Sin embargo, se recomienda estar preparados para posibles vientos en ráfagas que puedan llegar a superar los 12 km/h, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Además, la humedad relativa alcanzará niveles más altos, lo que podría intensificar la sensación de calor en el subsuelo. Así que estén atentos mientras disfrutan de su noche en la ciudad que nunca duerme.

Observaciones astronómicas

La salida del sol está programada para las 07:57 a.m. y su puesta alrededor de las 05:04 p.m., según un calendario astronómico. Aunque la luna se eleva a las 05:28 a.m. y se va hacia el oeste a las 07:50 p.m., por lo que probablemente se distinguirá adecuadamente en sus diversas fases durante el día.