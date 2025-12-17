Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Tiempo en Córdoba

Hoy en Córdoba, la jornada se presenta con un clima mayormente despejado por la mañana. Se espera que el sol brille con intensidad, aunque podrá haber intervalos nubosos. La temperatura mínima será de 7.3°C, subiendo paulatinamente a lo largo del día.

Los vientos soplarán del sector noreste a una velocidad máxima de 12 km/h, lo que generará una sensación de frescura durante las primeras horas del día. La clima para la tarde y noche se presenta estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Con la caída del sol, hacia la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, proporcionando una jornada relativamente cálida para esta época del año.

La humedad alcanzará un nivel máximo del 54%, por lo cual no se esperan precipitaciones significativas para hoy. Es importante destacar que la sensación térmica podría variar levemente debido a la velocidad del viento, que soplará hasta 19 km/h.