Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy, el clima en Corrientes presentará condiciones variadas. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 8.2°C. Es importante mencionar que aunque la probabilidad de precipitación es baja, siempre es recomendable estar preparado para cambios abruptos en la clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares con una temperatura máxima que alcanzará los 18.8°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, proporcionando una ligera brisa. Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, considerando los niveles de humedad que alcanzarán un 44%. Precaución es siempre importante al planificar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:08 y se pondrá a las 18:08. Estos momentos son ideales para disfrutar de las mejores vistas naturales que la ciudad tiene para ofrecer.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Para quienes van a salir durante el día, se recomienda llevar protector solar para evitar cualquier daño causado por la exposición al sol. Asegúrese de mantenerse hidratado y considerar sus opciones en caso de que el viento sea más fuerte de lo esperado.