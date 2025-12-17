Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Estado del clima

Hoy, el clima en Formosa estará mayormente parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.5°C durante el día y un mínimo de 7.9°C en las primeras horas de la mañana. La leve brisa matutina se mantendrá constante, alcanzando velocidades promedias de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A lo largo de la tarde y entrada la noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Las temperaturas se mantendrán agradables, con el mercurio estabilizándose alrededor de los 17°C. Aunque no hay precipitaciones previstas para hoy, la humedad alcanzará niveles del 41%, haciendo que el ambiente se sienta más fresco.

Observaciones astronómicas

El Sol hará su debut a las 07:37 AM y se ocultará a las 18:08 PM, ofreciendo un hermoso espectáculo celestial para aquellos interesados en las actividades al aire libre.