Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

miércoles, 17 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy, el clima en Formosa estará mayormente parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.5°C durante el día y un mínimo de 7.9°C en las primeras horas de la mañana. La leve brisa matutina se mantendrá constante, alcanzando velocidades promedias de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A lo largo de la tarde y entrada la noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Las temperaturas se mantendrán agradables, con el mercurio estabilizándose alrededor de los 17°C. Aunque no hay precipitaciones previstas para hoy, la humedad alcanzará niveles del 41%, haciendo que el ambiente se sienta más fresco.

Observaciones astronómicas

El Sol hará su debut a las 07:37 AM y se ocultará a las 18:08 PM, ofreciendo un hermoso espectáculo celestial para aquellos interesados en las actividades al aire libre.