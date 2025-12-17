Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima en Jujuy

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 17 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del clima para la mañana en Jujuy

Durante la mañana, Jujuy presentará un cielo con pocas nubes. A medida que el sol se levanta a las 08:01, se espera que las temperaturas comiencen a incrementarse lentamente desde los 4.2°C. El clima favorecerá el desarrollo de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, con el cielo continuando parcialmente nublado y el viento manteniendo una velocidad de 13 km/h. El nivel de humedad se mantendrá constante entre el 46%. Una vez que el sol se ponga a las 18:41, es probable que la noche permanezca tranquila y despejada.