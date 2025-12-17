Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima en Jujuy

Pronóstico del clima para la mañana en Jujuy

Durante la mañana, Jujuy presentará un cielo con pocas nubes. A medida que el sol se levanta a las 08:01, se espera que las temperaturas comiencen a incrementarse lentamente desde los 4.2°C. El clima favorecerá el desarrollo de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, con el cielo continuando parcialmente nublado y el viento manteniendo una velocidad de 13 km/h. El nivel de humedad se mantendrá constante entre el 46%. Una vez que el sol se ponga a las 18:41, es probable que la noche permanezca tranquila y despejada.