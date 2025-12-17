Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Hoy en La Pampa, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nublados en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad máxima de hasta 14 km/h. La humedad será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que ronde el 79%, lo que puede generar una sensación de frescura en esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, se espera que las temperaturas suban ligeramente, llegando a un máximo de alrededor de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, y los vientos podrían aumentar un poco más en intensidad con ráfagas cercanas a los 29 km/h. Hacia la noche, el termómetro descenderá gradualmente, manteniendo una consistencia en el patrón de nublado parcial.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el cielo a las 08:25, y la puesta solar está prevista para las 18:08. En cuanto a la luna, su fase actual es de cuarto creciente, lo que podría ofrecer un atractivo adicional para quienes disfrutan de las noches despejadas y estrelladas.