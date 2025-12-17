Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 17 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy en La Pampa, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nublados en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad máxima de hasta 14 km/h. La humedad será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que ronde el 79%, lo que puede generar una sensación de frescura en esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, se espera que las temperaturas suban ligeramente, llegando a un máximo de alrededor de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, y los vientos podrían aumentar un poco más en intensidad con ráfagas cercanas a los 29 km/h. Hacia la noche, el termómetro descenderá gradualmente, manteniendo una consistencia en el patrón de nublado parcial.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el cielo a las 08:25, y la puesta solar está prevista para las 18:08. En cuanto a la luna, su fase actual es de cuarto creciente, lo que podría ofrecer un atractivo adicional para quienes disfrutan de las noches despejadas y estrelladas.