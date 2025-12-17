Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Servicio Meteorológico

El clima en La Rioja para este miércoles se presentará con un cielo mayormente nublado durante la mañana, y temperaturas que podrían descender hasta los 6°C. Durante las primeras horas del día, no se esperan precipitaciones, lo que ofrecerá un ambiente fresco pero agradable. Los vientos serán de intensidad moderada, alcanzando hasta 10 km/h. Será un día ideal para actividades al aire libre antes de que las temperaturas comiencen a elevarse.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Hacia la tarde, el cielo permanecerá nublado, pero las temperaturas se elevarán a un máximo de 21°C. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, lo que permitirá disfrutar de actividades vespertinas sin preocupaciones. Los vientos continuarán soplando a una velocidad moderada, asegurando un efecto refrescante durante el cierre del día. Finalmente, por la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo parcialmente despejado y temperaturas agradables que harán de la jornada una experiencia placentera. Será una noche ideal para observar el cielo y disfrutar del aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:18 de la mañana, una oportunidad para apreciar las primeras horas del día iluminadas suavemente por la luz de un nuevo amanecer. Por otro lado, el atardecer llegará a las 18:35, momento perfecto para disfrutar de una puesta de sol pintoresca, marcando el final de un día más en La Rioja. Los amantes de la contemplación celeste podrán aprovechar estos horarios para planificar actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del cielo riojano.