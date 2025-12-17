Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Estado del clima

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 17 de diciembre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

Hoy el clima en Mendoza se presenta con condiciones de *niebla* matinal. Se espera que por la mañana el cielo esté mayormente despejado y las temperaturas comiencen en torno a los 6.6°C, elevándose gradualmente. La velocidad máxima probable del viento alcanzará los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, la nubosidad será más notable con una temperatura que podrá llegar hasta los 17.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 13 km/h, ofreciendo un ambiente de tranquilidad climática. La humedad durante el día oscilará alrededor del 62%, lo que generará cierta sensación de frescura en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, brindando numerosas horas de luz natural. Estas condiciones son ideales para actividades al aire libre o disfrutar del ocio en espacios abiertos.