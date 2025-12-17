Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Estado del clima

Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

Hoy el clima en Mendoza se presenta con condiciones de *niebla* matinal. Se espera que por la mañana el cielo esté mayormente despejado y las temperaturas comiencen en torno a los 6.6°C, elevándose gradualmente. La velocidad máxima probable del viento alcanzará los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, la nubosidad será más notable con una temperatura que podrá llegar hasta los 17.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 13 km/h, ofreciendo un ambiente de tranquilidad climática. La humedad durante el día oscilará alrededor del 62%, lo que generará cierta sensación de frescura en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, brindando numerosas horas de luz natural. Estas condiciones son ideales para actividades al aire libre o disfrutar del ocio en espacios abiertos.