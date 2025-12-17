Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima local

Este miércoles 17 de diciembre de 2025, en Neuquén, el clima se presentará con condiciones predominantemente nubosas durante la primera parte del día. Se espera una temperatura mínima de 4.9°C, por lo que las primeras horas pueden sentirse frescas. La humedad relativa alcanzará un 35%, lo cual puede crear una sensación térmica algo más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, las temperaturas se elevarán, alcanzando un máximo de 17°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque se descarta la posibilidad de precipitaciones significativas, ya que no hay pronóstico de lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 13 km/h desde el sector noreste, lo que hará que la tarde sea bastante tranquila en cuanto a condiciones climáticas.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

Según los datos astronómicos, el amanecer está previsto a las 8:47 AM, mientras que el atardecer ocurrirá a las 6:16 PM. Estos horarios permiten una larga jornada diurna, ideal para actividades al aire libre siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias contra el sol.