Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

miércoles, 17 de diciembre de 2025, 06:03

Este miércoles 17 de diciembre de 2025, en Neuquén, el clima se presentará con condiciones predominantemente nubosas durante la primera parte del día. Se espera una temperatura mínima de 4.9°C, por lo que las primeras horas pueden sentirse frescas. La humedad relativa alcanzará un 35%, lo cual puede crear una sensación térmica algo más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, las temperaturas se elevarán, alcanzando un máximo de 17°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque se descarta la posibilidad de precipitaciones significativas, ya que no hay pronóstico de lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 13 km/h desde el sector noreste, lo que hará que la tarde sea bastante tranquila en cuanto a condiciones climáticas.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

Según los datos astronómicos, el amanecer está previsto a las 8:47 AM, mientras que el atardecer ocurrirá a las 6:16 PM. Estos horarios permiten una larga jornada diurna, ideal para actividades al aire libre siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias contra el sol.