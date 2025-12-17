Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

miércoles, 17 de diciembre de 2025

Clima en Salta para este miércoles

En Salta, el día comenzará con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán en torno a los 3.4°C, mientras que el viento podría alcanzar velocidades de hasta 8 km/h. La mañana será mayormente tranquila, permitiendo disfrutar de las hermosas vistas de los cerros salteños bajo un cielo parcialmente cubierto.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, se espera que el clima continúe siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que llegarán a un máximo de 21.2°C. Los vientos mantendrán su intensidad alrededor de los 8 km/h. El nivel de humedad del día oscilará cerca del 91%, lo cual podría aumentar la sensación térmica.

La visión de los cerros y las sierras se verá majestuosa gracias a la visibilidad clara, teniendo una hermosa puesta de sol alrededor de las 18:40.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de diciembre de 2025

Hoy el amanecer en Salta será a las 8:03, mientras que el atardecer se producirá a las 18:40. La duración del día será considerablemente larga, con más de 10 horas de luz solar.