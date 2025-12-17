Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

En San Juan hoy se espera que el clima sea parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima cercana a los 9.2°C. El viento soplará a aproximadamente 11 km/h. La humedad rondará el 61%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas tienden a mejorar con un cielo que se mantendrá parcialmente cubierto. Las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 20.4°C en el día, mientras que el viento continuará siendo moderado, manteniéndose alrededor de 11 km/h. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para el viento.

Es recomendable usar ropa liviana, pero tenga a mano un abrigo ligero por si el viento se vuelve más frío.

En cuanto a las observaciones astronómicas para este día en San Juan, el amanecer se producirá a las 08:29, mientras que el atardecer será a las 18:37. Esta ventana de luz solar permite un poco más de claridad en tu rutina diaria.